Yapılan açıklamada, "Gelecek hesaplarınızı karartmayın!" ifadesiyle, bireylerin banka hesaplarını başkalarıyla paylaşmamaları gerektiği vurgulandı.

Emniyet yetkilileri, kara para aklama, terör örgütlerinin finansmanı ve dolandırıcılık gibi suçların banka hesapları aracılığıyla gerçekleştirilebileceğine dikkat çekerek, bu tür suçlara karışmanın ağır hapis cezası ile sonuçlanabileceğini bildirdi.

Vatandaşların, banka hesaplarını korumaları ve yasadışı işlemlerden uzak durmaları gerektiği hatırlatıldı.