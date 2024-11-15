Gürsu Belediyesi’nin ara tatil için hazırlanan programları birbirinden farklı etkinliklerle devam ediyor. Alışılagelmiş etkinliklerin tamamından farklı olarak ilçedeki çocuklar için bu kez duvar boyama etkinliği yapıldı. Metrelerce uzunluktaki duvarı gönüllerince boyayan çocuklar, en güzel resimlerini yapabilme imkanı buldular.BURSA (İGFA) - Gürsulu çocukların duvar boyama etkinliklerine en büyük destek Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’tan geldi. Başkan Işık, eline fırçayı aldığı gibi çocuklarla beraber duvar boyadı.

Onlarca çocuğu başvuru yaptığı duvar boyama etkinliğinde birbirinden renkli görüntüler kayda geçti. Gönüllerince boya yapan çocuklar bu güzel anları ölümsüzleştirdiler. Bursa’nın birçok ilçesinden başvurunun yapıldığı etkinliğe katılan veliler Başkan Işık’a özellikle teşekkür etti.

Yaklaşık 250 metrelik uzun duvar boyandıktan sonra adeta bir anı duvarına dönüştü.

