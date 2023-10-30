(Bugün) 30 Ekim Pazartesi günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa halkını puslu bir hava bekliyor. Sabah saatlerinde en düşük sıcaklık 15° olarak ölçülürken en yüksek sıcaklığın 26° olacağı bekleniyor.

Salı günü ise en düşük sıcaklık 15° olarak ölçülürken en yüksek sıcaklık 23° olacak.

Haftanın üçüncü gününde de bursalılar bulutlu bir hava ile karşılacak. En düşük sıcaklığın 14° olacağı beklenirken hava çok bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık ise 28° olarak ölçüldü.

Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini

İnegöl'de hava nasıl olacak?

Bugün İnegöl halkı çok bulutlu bir güne uyanacak. En düşük sıcaklık 11° olarak ölçülürken en yüksek sıcaklık 26° olacak.

İnegöl için 5 günlük hava durumu tahmini