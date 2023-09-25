Bursa Zoopark’ta birbirinden sevimli zebra ailesine 3 yeni yavru daha katıldı. Hayvanat bahçesinde, yeni doğan 3 yavruyla birlikte zebra sayısı 23’e yükseldi.

Bursa Hayvanat Bahçesi’nde dünyaya gözlerini açan zebralar, annelerinin dibinden ayrılmadı. Zebralar, son günlerde artan sıcaklıklar sebebiyle gölgelik alanlarda dinlenirken, sevimli yavru zebralar da yeni yuvalarına ayak uydurmaya çalışıyor. Geçen günlerde dünyaya gelen 3 yavruyla birlikte hayvanat bahçesindeki zebra sayısı 23’e yükseldi. Yavrular, annelerinin gözetiminde, kendilerine sağlanan doğal ortamlarında bakılıyor.

Anaokulu çocukları, zürafa beslemesini yakından takip etti. Öğretmenleriyle birlikte hayvanat bahçesine gelen minikler, heyecan dolu anlar yaşadı. Bakıcılar ve öğretmenleri tarafından beslenen zürafaları yakından inceleme fırsatı bulan öğrencilerin mutluluğu gözerine yansıdı.

Dünya standartlarında modern bahçe olarak 206 bin 600 metrekarelik alan üzerine kurulan Bursa Hayvanat Bahçesi, 129 türden 969 hayvana ev sahipliği yapıyor.