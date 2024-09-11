Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıldönümü Bursa Valiliği tarafından gerçekleştirilen törenle kutlandı.

Bursa’da 2 yıl, 2 ay, 2 gün süren Yunan işgalinin sona ermesinin 102’inci yılı kutlamaları, Tophane’den başlayıp Heykel’de son bulan kortej yürüyüşüyle başladı. Bursa Büyükşehir Bando Takımı, mehter takımı, kılıç kalkan ekibi ve gazilerin yer aldığı korteje Bursa protokolünden Bursa Valisi Erol Ayyıldız’ın yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, milletvekilleri, çeşitli kurum ve kuruluşların amirleri ile vatandaşlar katıldı. Atatürk Heykeli önünde yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından çelenk töreni gerçekleştirildi.

“Kurtuluşun umut ışığı Bursa’dan yayıldı”

Bursa’daki bağımsızlık mücadelesinin Anadolu’da umut ışığı yaktığını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “11 Eylül 1922 tarihi yalnızca Bursa’mızın yeniden hürriyetine kavuştuğu gün değil aynı zamanda şanlı ulusumuzun bağımsızlık mücadelesindeki kararlılığında bir sembolüdür. 11 Eylül yeniden varoluşun bayramıdır. Bugün Bursa’nın işgalinden sonra Ankara’da 8 Temmuz 1922’de Bursa’nın işgal haberiyle meclis kürsüsüne örtülen kara örtünün kaldırıldığı vatanımızın üzerindeki kara bulutların dağıldığı gündür. Bu zafer Ankara’da da büyük bir sevinç ve coşkuyla karşılanmış, kurtuluşun umut ışığı Bursa’dan yayılmıştır. Bursa’nın hürriyeti, Bursa’nın özgürlüğü, Anadolu halkının işgale asla boyun eğmeyeceğinin özgürlüğe aşık bir milletin asla yılmayacağını, tüm dünyaya haykırıldığı gündür. Bu millet, bu halk el ele, omuz omuza verdiğinde hiçbir güç karşısında duramaz. Milli mücadele. Türk halkının gücü her şartta kendini göstermiş ve her zorluktan zaferle çıkılmıştır” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından folklor gösterileri ve şiirler okundu.