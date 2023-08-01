Bursa'nın İnegöl ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'nde saat 16.30 sıralarında mobilya fabrikasında çıkan büyük yangında alevler 4 fabrikaya sıçradı. Yangına müdahale sürüyor. Tek teselli can kaybının olmaması.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde OSB'de faaliyet gösteren Orçam Mobilya fabrikada yangın çıktı. Yangın kısa sürede 4 fabrikaya birden yayıldı. Alevlerin ve yoğun dumanın etkili olduğu bölgeye kısa sürede çok sayıda İtfaiye ekibi ve ambulanslar sevk edildi.

Yangın felaketinin büyüklüğü nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi; çevre il ve ilçelerden, itfaiye ve yangın söndürme araçları bölgeye sevk edildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Bursa Valisi Yakup Canbolat, incelemeler sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter, 50'ye yakın araç ve 100'e yakın personelle yangına müdahale ettiklerini söyledi. Vali Canbolat, ayrıca AFAD Başkanlığı ile görüşme yapılarak çevre illerden file köpük talebinde bulunduklarını belirtti.

Yangının halen etkili olduğu bölgede, çevre fabrikaları tamamen tahliye edilirken oluşan yoğun duman yaklaşık 40 kilometre öteden dahi görülüyor.