Tüp bebek tedavisi genellikle doğal yollardan çocuk sahibi olamayan ya da doğal yollardan çocuk sahibi olma şansı çok az olan çiftlerin şansının yükseltilebilmesi için uygulanan yardımcı üreme yöntemidir. Anne adayında bulunan yumurtaların olgunlaştırılması, olgun hale getirilmesi ve erkekten alınan sperm ile birleştirilerek döllenmesi ile oluşan embriyonun gelişimi ve ardından embriyo transferini de kapsayan işlemlerin tümüne tüp bebek tedavisi ismi verilmiştir.

Tüp bebek tedavisi uygulaması

Kadından alınan yumurtanın (oosit- üreme hücresi) erkekten alınan sperm ile laboratuvarda döllenerek embriyonun oluşmasının sağlanması ve ardından da embriyonun kadının rahmine transfer edilmesi prensibiyle tüp bebek yöntemi uygulanmaktadır.

Tüp bebek tedavisine başlanmadan önce, doğal yollarla çocuk sahibi olamayan çiftlerde kısırlığa yol açabilecek nedenler araştırılmalıdır. Araştırma ve testler sonucunda herhangi bir sorun tespit edilmişse bu soruna yönelik tedavi programları uygulanmalıdır. Bazı durumlarda ortaya çıkan sorun, aşılama vb. yöntemlerle yani daha basit şekillerde çözüme ulaştırılabilir. Kimi durumlarda ise ameliyat gibi cerrahi işlemler gerekebilir. Bu uygulamaların tümü yapılmış ve olumlu bir yanıt alınamamışsa tüp bebek yöntemi tercih edilebilir.

Fakat başarılı bir sonuç alınabilmesi için tüp bebek tedavisinin uygulanacağı çiftlerde bazı şartların da uygun olması gerekmektedir. Tüp bebek tedavisi öncesinde hastaların bu şartları sağlayıp sağlamadıkları detaylı tetkikler ve muayene ile kontrol edilir. Bu tetkikler ve kontroller tüp bebek tedavisinin uygulanmasında ve tedavi yönteminin belirlenmesi üzerinde önemli ölçüde rol oynamaktadır.

Tüp bebek tedavisi kimlere uygulanamaz?

Kimi durumlarda ise çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere tüp bebek tedavisi ne yazık ki uygulanamamaktadır. Tüp bebek tedavisinin uygulanamadığı durumlar ise;

Menopoz dönemindeki kadınlara

Yumurtalıklarının işlevlerini yitirmiş kadınlara

Rahmi alınmış kadınlara

Yukarıdaki koşullar dışında anne adayının hormon düzeylerinin bozuk olması durumunda tüp bebek tedavisi ile hamile kalınması ihtimali çok düşüktür. Anne adayının yaşı geç ya da ileri dahi olsa hormon değerleri tüp bebek tedavisi üzerindeki en etkili faktörlerdendir.