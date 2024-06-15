Kaza saat 09.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl'ün Eskikaracakaya mahallesi mevkiinde meydana geldi. Konya'dan Bursa'ya seyir halinde olan  Sürücü Engin A.(42) yönetimindemi 42 ALJ 675 plakalı Kamyonet, sürücüsünün kontrolünde çıkarak devrildi. Kaza sonucu sürücü ve araçtaki yolcular Emrah A.(38) ve Sami K.40) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Muhabir: İBRAHİM USLU