Edinilen bilgilere göre Deydinler Mahallesi istikametinden İnegöl yönüne seyir halinde olan 06 EM 328 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Savrulan araç tarlalık alana uçarak elektrik direğine çarpıp durabildi. Kazada yaralanan olmazken, sürücünün otomobili olay yerinde bırakarak ayrıldığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede inceleme başlattı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: MEHMET SEVİNÇ