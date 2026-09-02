İnegöl'de çarşı esnafının ticari hareketliliğini artırmak, kent ekonomisine katkı sağlamak ve vatandaşlara keyifli bir alışveriş deneyimi sunmak amacıyla 4 yıldır İnegöl Belediyesi ile esnaf odalarının öncülüğünde düzenlenen Çarşı Alışveriş Şenliği, bu yıl 7-13 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Alışveriş şenliği, aynı zamanda okulların açılmasının hemen öncesinde ailelere okul alışverişi için özel indirim fırsatı sunarken, hafta boyunca çarşıya hareketlilik katacak.

Bir hafta boyunca İnegöl Çarşısı 22.00'a kadar açık olacak

Şenlik kapsamında çarşı genelindeki esnafların çalışma saatleri esnetilecek. 7-13 Eylül tarihleri arasında iş yerlerinin kapanış saati 22.00 olarak uygulanacak. Böylece vatandaşların alışverişlerini daha geniş bir zaman diliminde gerçekleştirmelerine imkân sağlanırken, çarşı esnafının da ürünlerini daha fazla müşteriye ulaştırması hedefleniyor.

Esnaflar ürünlerini sergileyecek

Alışveriş şenliği boyunca esnaflar, ürünlerini vatandaşlara daha görünür şekilde sunabilmek amacıyla dükkânlarının önlerinde sergileme yapabilecek. Ürün teşhirleri, yaya geçişlerini engellemeyecek ve herhangi bir işgale neden olmayacak şekilde iş yerlerinin kapı önlerinde gerçekleştirilecek.

Geleneksel çarşı kültürünü canlandıracak

Çarşı Alışveriş Şenliği ile birlikte İnegöl'ün geleneksel çarşı kültürünün canlandırılması, vatandaşların alışveriş için çarşıyı daha fazla tercih etmesi ve şehir ekonomisinin hareketlendirilmesi amaçlanıyor. 7-13 Eylül tarihleri arasında İnegöl çarşısında esnaf ve vatandaşların buluşacağı şenlik, alışverişin yanı sıra çarşı atmosferine de ayrı bir canlılık kazandıracak.