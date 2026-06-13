Olay Mahmudiye Mahallesinde faaliyet gösteren bir çay bahçesinde meydana geldi. İşyerine gelen müşteri çay istediler. İşyeri sahibi dün çay parasını ödemeden gittiklerini iddia ettikleri müşterilerle tartıştı.

Tartışma sırasında öfkelenen işyeri sahibi belindeki tabancayı çıkarıp müşterilere doğrulttu. O sırada arbede yaşandı. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kavganın taraflarını ayırdı. Arbede sırasında 2 kişi yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.