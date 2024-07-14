Kaza Hamidiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Fatih K.(24) yönetimindeki  16 ARG 334 plakalı motosiklet, aynı yöne giderken sola manevra yapan sürücü Süleyman K. (40) yönetimindeki 16 JEG 71 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen kasksız sürücü ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Muhabir: İbrahim Uslu