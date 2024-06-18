Edinilen bilgiye göre Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Bulvarı üzerinde Alanyurt istikametinden İnegöl istikametine seyir halinde olan Murat D. yönetimindeki 46 AK 069 plakalı otomobil bulvar üzerinde dönüş yaptığı sırada karşı istikametinden seyir halinde Muhammet A. (27) yönetimindeki 16 BBM 619 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: Murat Avcı