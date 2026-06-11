Yangın saat 09.30 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde üzerinde bulunan tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın baca kısmından yükselen dumanları fark eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, fabrikanın baca bölümünde çıkan yangına kısa sürede müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, fabrikanın baca kısmında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.