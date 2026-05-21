Kaza Akhisar mahallesi Hüsnü Güven Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücü yönetimindeki 16 KLH 01 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sürücünün alkollü olduğunu tespit etti. Alkolmetre testini reddeden sürücü, polis ekiplerince hastanedeki kontrolün ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Sürücüye alkolmetre testini reddetme suçundan 150 bin TL cezai işlem uygulanırken ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu. Araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.