İTSO’nun, Türkiye AB İş Dünyası Diyaloğu II (TEBD II) Programı kapsamında Litvanya Siauliai Ticaret, Sanayi ve Esnaf Odası iş birliğiyle yürüttüğü “Dijital Bağlantı: İnegöl ve Siauliai’deki Mobilya Endüstrilerinin Güçlendirilmesi” projesi; iki ülke arasında bilgi paylaşımını artırmayı, mobilya sektöründe dijital dönüşümü hızlandırmayı ve firmaların uluslararası rekabet gücünü yükseltmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda projenin en önemli faaliyetlerinden biri olan Salone Del Mobile Fuarı ziyareti, İTSO ve proje ortağı kurum temsilcilerinden oluşan 17 kişilik heyetin katılımıyla gerçekleştirildi. Avrupa Birliği fonlarıyla desteklenen program süresince heyet, sektördeki yenilikçi üretim anlayışlarını, tasarım trendlerini ve dijitalleşme uygulamalarını yerinde inceleme fırsatı buldu.

Fuar kapsamında gerçekleştirilen temaslarda, farklı ülkelerden sektör temsilcileriyle bir araya gelinerek yeni iş birlikleri, ihracat olanakları ve ortak proje fırsatları değerlendirildi. Özellikle dijital pazarlama, e-ticaret altyapıları ve marka konumlandırma konularında yapılan görüşmeler, İnegöl mobilya sektörünün dönüşüm sürecine katkı sağlayacak önemli çıktılar sundu.

İTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

“İnegöl mobilya sektörü, üretim gücü ve tecrübesiyle ülkemizin en önemli değerlerinden biridir. Ancak günümüz rekabet koşullarında yalnızca üretmek yeterli değil; dijitalleşmek, markalaşmak ve küresel ağlara entegre olmak zorundayız. Bu proje tam da bu noktada firmalarımıza yeni bir vizyon kazandırmayı amaçlıyor.

Milano’da gerçekleştirdiğimiz temaslar, sektörümüzün dünya ile entegrasyonu açısından son derece kıymetliydi. Hem tasarım hem de pazarlama anlamında geldiğimiz noktayı görme, eksiklerimizi tespit etme ve yeni iş birliklerinin kapısını aralama fırsatı bulduk. Amacımız, İnegöl mobilyasını sadece üretim gücüyle değil, tasarım, marka ve dijital yetkinlikleriyle de dünya pazarlarında daha güçlü bir konuma taşımaktır.”

Proje kapsamında önümüzdeki süreçte firmalara yönelik dijital pazarlama eğitimleri, stratejik yol haritalarının oluşturulması ve Litvanya ile karşılıklı heyet ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor. İTSO, yürüttüğü bu tür uluslararası projelerle İnegöl iş dünyasının küresel rekabet gücünü artırmaya ve firmaların yeni pazarlara açılmasına katkı sağlamayı sürdürüyor.