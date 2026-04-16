Edinilen bilgiye göre Yunus Emre mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin bahçesinde ardiye olarak kullanılan depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda depo kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.