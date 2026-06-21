Kaza saat 12.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Çeltikçi ile Cerrah Mahallelerini birbirine bağlayan yolda meydana geldi.

Cerrah mahallesinden Çeltikçi mahallesine seyir halinde sürücü Osman E.(24)yönetimindeki 16 FF 157 plakalı kamyonet, sollama yaptığı sırada aniden sol şeride geçen sürücü Ahmet K.(27) yönetimindeki plakasız motosiklete arkadan çarptı.

Şiddetli çarpmanın etkisiyle 10 metre sürüklenen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Güvenlik kamera görüntülerinde çarpışma ve çarpışmanın etkisiyle motosikletin sürüklendiği görüldü. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen yaralı, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kamyonetin sürücüsü ifadesi alınmak üzere Jandarma karakoluna götürüldü.

Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.