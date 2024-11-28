Bursa'da İnegöl Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen konserde sezonun açılışını yaptı. Belediye Başkanı Alper Taban da, koroya dahil olarak şarkılara eşlik etti.Gamze TUNA / BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi Kasım ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Türk Sanat Müziği gecesi yaşandı. İnegöl Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, sezonun ilk konseriyle dinleyicilerinin karşısına çıktı.

Şef Diler Yalaza yönetimindeki koro, Çarşamba akşamı Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen konserde İnegöllü sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Koro ve solo eserlerle dinleyenlerin adeta kulaklarının pasının silindiği Türk Sanat Müziği konserine, ilçe halkının ilgisi de yoğun oldu.

Salonu dolduran vatandaşlar konseri alkışlarla şarkılara eşlik ederek takip etti. Yaşanan eşsiz sanat gecesinde Belediye Başkanı Alper Taban da izleyiciler arasında yerini alarak konseri dinledi. Koro eserlerin seslendirildiği bölümde sahneye davet edilen Başkan Taban, koroya dahil olarak şarkılara da eşlik etti.

Başkan Taban, İnegöl’de kültür sanat etkinliklerinin de artarak devam edeceğini belirtti.