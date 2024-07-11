Olay, saat 04.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesinde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, E.K. (24), uyuşturucu kullanmak için S.K.’nın (44) evinde gitti. Burada uyuşturucu kullandıkları sırada alacak-verecek meselesi nedeniyle aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K., elindeki bıçakla arkadaşını defalarca bıçakladı. Kanlar içinde kalan E.K. can havliyle sokağa çıktığı anda yere yığıldı. Sokak üzerinde yoldan geçen bir vatandaş E.K.’yı görerek durumu 112’ye bildirdi.

Ağır yaralanan genç olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun 7 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan genç, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi S.K., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Muhabir: MURAT AVCI