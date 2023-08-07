Bursa'da İnegöl’ün kültür sanat alanındaki en güçlü temsilcisi olan İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu festival turnesine çıktı. Davet edildiği farklı ülkelerde İnegöl’ü temsil eden ekip Varna ve Borino’da festivallere katılarak yöresel oyunlarını sahneledi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin 2011 yılında kurduğu ve geride kalan sürede kaydedilen gelişimle yurt içi ve yurt dışında pek çok festival ve gösteride yer alan İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, İnegöl’ü kültür sanat alanında başarıyla temsil etmeye devam ediyor.

Kuruluşlarından itibaren katıldıkları bu festival ve yarışmalarda; 2017 yılında Kazakistan’da kazanılan Dünya Şampiyonluğu, 2022 yıl Nisan ayında da Özbekistan’ın Hiva şehrinde düzenlenen ve dünyanın en iyi dans gruplarının yer aldığı yarışmada oldukça genç yaş ortalamasına sahip bir ekiple dünya 3’üncülüğü elde eden İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, yaz aylarında gelen davetler üzerine festivallerde yer almaya devam ediyor.

BULGARİSTAN’DA İNEGÖL RÜZGARI

İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, son olarak aldığı davet üzerine bu yıl 35’incisi düzenlenen Uluslararası Varna Festivali ve Geleneksel Borino Günlerine katıldı.

Her iki programa da ülkemizi temsilen katılan İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, ilk olarak Varna festivalinde boy gösterdi.

Burada sergilediği performansla ilk günden farkını ortaya koydu. Varna şehir meydanında başlayan kortejle start veren festivalde, amfi tiyatroda yapılan ülke ekiplerinin gösterileri sırasında Bulgar vatandaşlar İnegöl ekibine büyük ilgi gösterdi. Varna’nın ardından yine Bulgaristan’da Borino şehrine geçen İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, burada da gösterileriyle beğeni topladı. İnegöl yöresi oyunları başta olmak üzere ülkemizin farklı yörelerinden oyunları sahneleyen ekip, alkışlarla desteklendi. İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, her iki festivalde de seyircilere unutulmaz bir şov sundu. Gösteriler büyük beğeni topladı.

Borino’da gerçekleştirilen festivale halk dansları ekibinin yanı sıra İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar’da beraberindeki meclis üyeleriyle birlikte Başkan Alper Taban’ı temsilen katıldı. Festival sırasında bir konuşma yapan Emin Dündar, “Sizlere anavatandan, kardeş İnegöl halkından ve Belediye Başkanımız Alper Taban’dan selam getirdim. Bu güzel coğrafyada sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyduk. Bu topraklar bizim gönül coğrafyamız. Her zaman kalbimizdesiniz” ded