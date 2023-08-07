İzmit Belediyesi ile Exitcom Recycling işbirliğiyle başlatılan kampanyada toplanacak elektronik atıklardan elde edilecek gelir SMA hastası çocuklar için ayrılacakKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü geri dönüşüm çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek bu kez SMA hastası çocuklara umut oluyor.

Exitcom Recycling atık firması ile yapılan işbirliği kapsamında tüm kamu kurumlarından, okullardan, hastanelerden, sanayi tesislerinden, AVM’lerden, iş yerlerinden, üniversiteden ve tüm atık toplama noktalarından toplanacak atıklardan elde edilecek gelir SMA hastası çocuklar için kullanılacak.

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, İlkim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Havva Açıkgöz, Exitcom Recycling Genel Müdürü Murat Ilgar ve Exitcom Recycling Kamu Projeleri Yönetimi Sorumlusu Merve Tanrıkulu, İzmitlileri 30 Kasım’a kadar devam edecek proje destek vererek SMA’lı çocuklara umut olmaya davet etti.

Ünal Özmural, “Daha önce de birlikte çalışmalar yürüttüğümüz Exitcom Recycling firması ile yeni bir proje yapıyoruz. 2021 yılında benzer bir projeyi Milas’ta yanan zeytin ağaçları için gerçekleştirmiştik. Yanan zeytin ağaçlarının yeniden dikilmesi adına toplanan elektronik atıkların ağaca dönüşmesi noktasında güzel bir projeydi. Bu sene de SMA hastalığına farkındalık oluşturmak amacıyla bir proje hayata geçirmek istedik. Projede 30 Kasım’a kadar toplanacak elektronik atıklardan elde edilecek gelir SMA hastası çocuklar için kullanılacak.

“Evinizde kullanmadığınız televizyon, cep telefonu, kablolar, şarj aletleri gibi elektronik atıkları bizlere ulaştırabilirsiniz. SMA’lı çocuklara bir umut da bizden gitmesi için çabamız var. İzmit halkının zeytin ağaçları için verdiği desteği SMA‘lı çocuklar için de vereceğine inanıyorum. Destek veren ve verecek olan halkımıza şimdiden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Exitcom Recycling Genel Müdürü Murat Ilgar, “Böyle güzel bir projede İzmit Belediyesi ile çalışmaktan çok mutluyuz. Daha önce de güzel projeler yapmıştık. Umarım çok fazla atık toplanır. Bu vesileyle de toplanacak atıklarla çocuklarımızın yaralarını bir nebze sarabilirsek ne mutlu bize” dedi.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Havva Açıkgöz, “Hacıhızır, Şirintepe, Çukurbağ, Yenişehir, Gündoğdu, Alikahya Fatih, Akmeşe Cumhuriyet ve Atatürk, Yahya Kaptan Hanımeli Kültür Merkezi ve Malta mahallemizde bulunan Çocuk Ödül Market şubelerine vatandaşlarımız elektronik atıklarını bırakabilirler. 318 00 00 – 4232’yi arayarak müdürlüğümüze alınması için talepte bulunabilirler.

Vatandaşların, telefonlarına Çınar Atık Uygulamasını indirerek oradan atıklarının fotoğraflarını çekerek telefon numaralarını ve isimlerini yazmaları yeterli. Biz giderek yerinden alabiliriz. Sadece İzmit değil Kocaeli’nin genelinde bize atık vermek isteyen halkımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Tüm duyarlı vatandaşların çocuklara umut olmak için desteklerini bekliyoruz. Proje paydaşımız Exitcom Recycling firmasına teşekkür ediyorum” dedi.