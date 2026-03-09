

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Karatekin Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir apartmanın çatı katından yükselen dumanları ve alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Bacadan başladığı öğrenilen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm çatıya yayıldı. Alevlere teslim olan çatı, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangın sonrası tamamen yanan çatıda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA