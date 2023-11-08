Bursaspor, TFF 2. Lig’de 12 Kasım Pazar günü deplasmanda Kırklarelispor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını U19 Takımı ile yaptığı antrenman müsabakasıyla sürdürdü.

Teknik direktör Murat Sözkesen karşılaşmada ligde fazla süre alamayan oyuncularını sahaya sürdü.U19 Takımı Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde oynanan maçtan Mehmet Bilgin ve Emrah Yelbey’in golleriyle 2-1 galip ayrıldı. A Takım tek golünü Abdullah Tazgel kaydetti.U19 takımının, A Takım oyuncularına kök söktürmesi, taraftarları bir yandan üzdü, diğer yandan sevindirdi.Sosyal medyada yapılan yorumlarda, U19 takımı tebrik mesajları yağdı.

Genç oyuncuların gösterdiği mücadele Bursaspor'un geleceği adına umut oldu.