Bursa'da Karacabey Belediyesi gerçekleştirdiği organizasyon ile ilçedeki sivil toplum örgütü temsilcileri ile bir araya geldi. Ergün Koç Kültür Merkezi’nde gerçekleşen buluşmada Belediye Başkanı Fatih Karabatı STK Temsilcileri ile istişarelerde bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde faaliyet gösteren STK’ların bir araya geldiği buluşmada Belediye Başkanı Fatih Karabatı, İlçe Emniyet Müdürü Ümit Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Mahir Yağmur, İYİ Parti İlçe Başkanı Cem Tiryakioğlu, belediye daire müdürleri de katılım sağladı.

Buluşmada konuşan Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, sivil toplum kuruluşlarının toplumun gelişimi ve dayanışmanın güçlenmesi adına önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. Karabatı ayrıca ‘Sizlerin özverili çalışmaları ve fedakârlıkları, şehrimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine büyük katkı sağlıyor” şeklinde konuştu.

Bu organizasyonların belirli aralıklarla sürekli yapılacağını belirten Başkan Karabatı, STK’lar ile iletişim halinde olmak ve işbirliği için istişare kültürüyle hareket etmeyi istediklerini sözlerine ekledi.

Gerçekleşen organizasyon sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri arasında da memnuniyetle karşılandı.