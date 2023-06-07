Bursa Kız Lisesi, Cumhuriyet’in yüzüncü yılında, geleneksel mantı gününde buluşuyor.
Bursa Kız Lisesi Mezunları Derneği’nin kurucuları Serap Erzen, Gürsel Ertürk, İlknur Çetin Karaaslan ve Ebru Kalfa’nın düzenlemiş olduğu organizasyon, birçok gösteriye de ev sahipliği yapıyor. Bursa Kız Lisesi Mezunları Derneği’nin programı şu şekilde;
11:30’da Okulun önünde buluşularak, Heykel Atatürk Anıtına yürüyüş
12:00’da Heykel Atatürk Anıtına çelenk sunumu ve okula dönüş
12:30’da Bando takımının gösterisi
13:00’da Açılış konuşması
13:15’te Bursa Kız Lisesi bağışçılarına teşekkür sertifikası töreni
13:40’ta 50. Yıl mezunları plaket töreni
14:00’da “Senin başarın hepimizin başarısı” projesine destek veren mentörlere teşekkür sertifikası
14:20’de Bursa Kız Lisesi öğrencilerinin modern dans gösterisi
15:00’da Ege Emektar ve Altınşehir Kadın Ritim Grubu’nun canlı müzik gösterisi şeklinde olacak olan program 10 Haziran’da başlayacak.