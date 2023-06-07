Bursa Kız Lisesi, Cumhuriyet’in yüzüncü yılında, geleneksel mantı gününde buluşuyor.

Bursa Kız Lisesi Mezunları Derneği’nin kurucuları Serap Erzen, Gürsel Ertürk, İlknur Çetin Karaaslan ve Ebru Kalfa’nın düzenlemiş olduğu organizasyon, birçok gösteriye de ev sahipliği yapıyor. Bursa Kız Lisesi Mezunları Derneği’nin programı şu şekilde;

11:30’da Okulun önünde buluşularak, Heykel Atatürk Anıtına yürüyüş

12:00’da Heykel Atatürk Anıtına çelenk sunumu ve okula dönüş

12:30’da Bando takımının gösterisi

13:00’da Açılış konuşması

13:15’te Bursa Kız Lisesi bağışçılarına teşekkür sertifikası töreni

13:40’ta 50. Yıl mezunları plaket töreni

14:00’da “Senin başarın hepimizin başarısı” projesine destek veren mentörlere teşekkür sertifikası

14:20’de Bursa Kız Lisesi öğrencilerinin modern dans gösterisi

15:00’da Ege Emektar ve Altınşehir Kadın Ritim Grubu’nun canlı müzik gösterisi şeklinde olacak olan program 10 Haziran’da başlayacak.