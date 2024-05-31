Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ’de yeni yönetim ilk toplantısını gerçekleştirerek yenilikçi projelerle yeni hedeflerini belirledi.

Bursa’nın kültürel mirasını ve sanat yaşamını zenginleştirmek amacıyla faaliyet gösteren Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Bursa Kültür Sanat Ürünleri ve Turizm AŞ’de yeni yönetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya, Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Akbulut’un yanı sıra şirketin yönetim kurulu Başkanvekili Erdal Kurutaş, Genel Müdürü Yankı İçöz, yönetim kurulu üyeleri Recep Çohan, Orhan Aslan, Ali Haydar Efe, Vehbi Atan, Ceyhun Akarsu ile şirket yöneticileri katıldı.

Yeni dönemde Bursa Kültür AŞ’nin daha faal bir yapı içerisinde olacağını söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Akbulut, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in liderliğinde Bursalıların özlediği kültürel ve sanatsal faaliyetlere odaklanacaklarını belirtti. Kültür ve sanatın her dalında öncü ve yenilikçi projelere imza atmak istediklerini ifade ede Akbulut, kentin kültürel değerlerini koruyarak, genç nesillere ilham verecek bir kültürel dönüşüm için kolları sıvadıklarını dile getirdi.

Yeni dönemin stratejik plan ve yol haritasını daha verimli ve dinamik bir yapı üzerine kurguladıklarını anlatan Genel Müdürü Yankı İçöz, kentin kültürel zenginliklerini ulusal ve uluslararası platformlarda daha görünür kılmak için dinamik ve yenilikçi bir yaklaşımı ilke edindiklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ve Başkan Mustafa Bozbey’in vizyonu doğrultusunda Bursa’nın kültürel mirasının korunması ve tanıtılmasından sanat ve kültürel etkinliklerin artırılmasına kadar geniş bir yelpazede birçok proje ve kültürel faaliyete ortak akılla imza atacaklarını belirten İçöz, Bursa’nın ülkenin en önemli kültür ve sanat başkentlerinden biri olacağını dile getirdi.

Kentin kültürel geleceğini şekillendirmek adına stratejik planların konuşulduğu toplantıda, kültür sanat etkinliklerinin artırılması, dijital kültür haritası oluşturulması, kültürel mirasın korunması ve tanıtılması, sanat festivalleri, bianeller, eğitim ve atölye çalışmaları düzenlenmesi, uluslararası işbirlikleri ve kültürel değişim programları üzerinde duruldu.