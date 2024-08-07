Osmangazi Belediyesi tarafından kadınlara özel olarak düzenlenen ücretsiz ‘Bursa Kültür Gezisi' turları büyük ilgi gördü. Haftanın dört günü çift katlı otobüs ile şehir içinde yolculuğa çıkan Osmangazililer, yaşadıkları ilçenin tarihi ve kültürel yerlerini daha yakından tanıyor.

Bursa Kültür Gezisi'ne yoğun ilgi

Osmangazi Belediyesi'nin hem kent turizminin canlandırılması hem de yerel esnafa ekonomik olarak destek sağlanması amacıyla hayata geçirdiği Bursa Kültür Gezisi turları devam ediyor. 60'ar kişilik gruplar halinde ve profesyonel tur rehberiyle düzenlenen turlar ile Osmangazili kadınlar, ilçenin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfediyor. Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri olmak üzere haftanın dört günü düzenlenen turlara ilgi büyük oldu. 12 Temmuz tarihinde başlayan Bursa Kültür Gezisi turlarına şuana kadar 16 mahalleden 720 kişi katıldı. Mahallelerde belirlenen buluşma noktasından alınan kadınlar, çift katlı otobüs ile Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbeleri, Muradiye Türbeleri, Tarihi İnkaya Çınarı ve son olarak da Macera Bursa'yı gezme fırsatı buldu.



Bursa Kültür Gezisi turları ile Osmangazi'nin güzelliklerini tanıma fırsatı bulduklarını ifade eden katılımcılar, “Kendi imkanlarımızla gelsek bu kadar verimli gezemeyiz. Uzman rehberler bize yol gösterici oluyor. Bize bu imkanı sağlayan başta Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın olmak üzere herkese çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.