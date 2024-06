Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenerek modern bir görünüme kavuşturulan Burfaş Mudanya Plajı Tesisleri, törenle hizmete açıldı. Turizmi canlandıracak projeleri tek tek yaşama geçirdiklerini anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, plajlarda halkı rahatsız edecek hiçbir görüntüye izin verilmeyeceğini, Mudanya merkezli deniz ulaşımını da yakın zamanda başlatacaklarını söyledi.

Bursa’nın turizmden aldığı payı artırmak ve deniz kenti özelliğini daha fazla öne çıkarmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, sahip olduğu değerlerle önemli bir yeri olan Mudanya ilçesine modern bir tesis kazandırdı. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURFAŞ tarafından yenilenen Mudanya Plajı Tesisleri, törenle hizmete açıldı. Bünyesinde 200 kişilik Burfaş B Kafe de bulunan tesis, plajı ve konforlu alanlarıyla hem ilçeye hem de kente önemli bir değer katacak.

Mudanya Plajı Tesisleri’nin açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, genel sekreter yardımcıları, meclis üyeleri, belediye bürokratları, belediye iştiraklerinin yöneticileri, derneklerin temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

“Mudanya’nın geleceğini şekillendiriyoruz”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, köklü tarihe sahip olan Mudanya’nın barışın da merkezi olduğunu söyledi. Zengin kültürel mirasıyla ve büyüleyici doğal güzellikleriyle her zaman ön planda olan Mudanya’nın cazibe merkezi olmaya devam edeceğini belirten Başkan Mustafa Bozbey, ilçenin sahip olduğu eşsiz değerlerin, sadece Bursa için değil, Türkiye için de büyük bir zenginlik olduğunu ifade etti. Bu eşsiz potansiyeli korumak ve geliştirmek için var güçleriyle çalıştıklarını dile getiren Başkan Bozbey, Mudanya’nın değerini ortaya çıkarmak, gelecek yıllara daha yaşanabilir kent bırakabilmek ve ilçeye gelen herkesin keyifli anlar geçirmesi için ilçe belediye başkanı ve yöneticilerle birlikte çalıştıklarını anlattı. Mudanya’nın tarihi dokusunu, kültürel birikimini ve doğal güzelliklerini tüm bileşenleriyle yaşatarak gelecek nesillere aktarmak istediklerini söyleyen Başkan Bozbey, “Turizmin canlandırılması ve Mudanya’nın hak ettiği değeri görmesi için projelerimizi yaşama geçiriyor, katılımcı bir anlayışla Mudanya’nın geleceğini şekillendiriyoruz. Mudanya’nın eşsiz potansiyelini en iyi şekilde değerlendirerek, hem yerel ekonomiye hem de genel ekonomiye daha fazla katkı sağlamasını arzuluyoruz. Burfaş Mudanya Plajı Tesisimiz, 200 kişi kapasiteli kafeteryası, plajı ve localarıyla halkımıza hizmet verecek. Bu tesisin yapımına 2023 yılında başlandı. Geçtiğimiz yıl deneme çalışmaları yapıldı. Bu yıl arkadaşlarımızın yoğun çalışmaları neticesinde tesis bu günlere getirildi. Projenin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

B Kafe’lerin sayıları artacak

Mudanya Plajı Tesisleri’nde B Kafe’nin halka hizmet vereceğini belirten Başkan Bozbey, “B Kafe’leri kentin içerisinde, sahillerde yaymayı, sayılarını arttırmayı planlıyoruz. En önemlisi de vereceği hizmetin niteliğini arttırmak istiyoruz. Bizler her projemizi insan öncelikli planlıyoruz. Halkımızın memnuniyetinin bizim için son derece önemli ve her hizmetimizde bunu göstermek istiyoruz. Ayrıca kadın derneklerimizin belirli günlerde ürünlerini sergilemeleri için Mudanya Plajı Tesisleri’nde alan oluşturduk. Ama öncelik Mudanya’daki kadın derneklerine verilecektir. Kadınların ürünlerini teşhir etme, satma ve ailelerine gelir getirme maksatlı projeyi bu tesisimizde yaşama geçirdik” diye konuştu.

Plajlarda rahatsız edici görüntülere izin yok

Yapacakları çalışmalarla plajları artık günlük yaşantının bir parçası, sosyalleşecek, keyiflenecek, sağlıklı ve kaliteli zaman geçirebilecek yerlerin başında getireceklerini ifade eden Başkan Bozbey, “Vatandaşlarımızın plajlardaki huzuru ve güveni bizim için birinci sıradadır. Plajlara gelen insanlarımızı ya da plajların yanında bulunan ailelerimizi rahatsız edecek bir görüntüye ve davranışa asla müsamaha gösterilmeyecektir. Halkımızın denize girip çıkarken, güneşlenirken veya dinlenirken huzur ve güven içerisinde vakit geçireceği ortamı hazırlamak bizim sorumluluğumuzdur. Bu konuda üstün hassasiyetimiz var” dedi.

Deniz ulaşımı Mudanya’dan başlayacak

Mudanya’da denizi ulaşımda kullanamadıklarını dile getiren Başkan Bozbey, “Mudanya merkezli hem Gemlik tarafına, hem Tirilye tarafına olmak üzere güzergâh belirledik. Seçim döneminde de bunu belirtmiştik. Bu projeye yakın süre içerisinde başlıyoruz. Mudanyalı sabah Gemlik’e gitsin, akşam geri dönsün. Ya da Kumla’ya, Tirilye’ye gitsin gelsin. Bursa’dan gelenler Mudanya’da aracını park etsin, deniz yoluyla belirlenen istasyonlara ulaşabilsin. Görüşmelerimiz son aşamaya geldi” diye konuştu.

“Hemşerilerimizin mutluluğu, en büyük motivasyon kaynağımız”

Göreve geldikleri ilk günden itibaren 17 ilçenin tamamına Büyükşehir’in imkânlarını eşit bir şekilde ulaştırmak için çalıştıklarını anlatan Başkan Bozbey, belediyenin tüm kaynaklarını, her bir vatandaşın yaşam kalitesini artırmak için seferber ettiklerini dile getirdi. İlçelerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak planlamaları yaptıklarını söyleyen Başkan Bozbey, “Her bir mahallemizin, sokağımızın, vatandaşımızın hak ettiği hizmeti almasını sağlamak, bizim en temel sorumluluğumuzdur. Hemşerilerimizin huzuru ve mutluluğu, bizlerin en büyük motivasyon kaynağıdır. Sizlerin güveni ve desteğiyle, daha mutlu yarınlara birlikte yürüyeceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak Mudanya Belediyesi iş birliğinde Mudanya’nın güzelleşmesi, yarınlara daha nitelikli ulaşması için çaba gösteriyoruz. Hep beraber Mudanyalıları da gülümseteceğiz. Hep birlikte daha güzel, daha yaşanabilir bir Bursa ve Mudanya için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Denizlerin ve sahillerin kullanılabilmesi çok önemli”

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, ilçeye yapılan hizmetten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e teşekkür etti. Mudanya’nın bir sahil ilçesi olduğunu ifadene Dalgıç, “Denizlerin ve sahillerin kullanılabilmesi çok önemlidir. Bugüne kadar buna muvaffak olamamıştık. Mudanya ile beraber Büyükşehir’i de Mustafa Başkanımız kazandığında bu tür hizmetlerin hızla buralara geleceğini biliyorduk. Hep birlikte sahillerimizi kullanarak, turistik değerlerimizi arttırabileceğimizi biliyorduk. Bunun ilk adımını attıkları için Başkanımız Mustafa Bozbey’e teşekkür ediyorum. Devamının geleceğini de biliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Mustafa Bozbey ve beraberindekiler tarafından açılış kurdelesinin kesilmesiyle tesisler hizmete açıldı. Başkan Bozbey ve beraberindekiler daha sonra tesisleri gezerek yetkililerden bilgi aldı.

