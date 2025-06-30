Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Karasu Yenimahalle'de başlattığı Sahil Düzenleme ve Rekreasyon Projesi sona yaklaştı. Yürüyüş yolları, bisiklet yolları ve balık tutma alanlarıyla Karasu turizmin gözdesi olacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karasu Yenimahalle’de Sakarya Nehri ile Karadeniz’in buluştuğu noktada Mayıs 2025’te başlattığı Karasu Sahil Düzenleme ve Rekreasyon Projesi’nde sona yaklaştı.

6 bin 380 metrekarelik alanda hayata geçirilen proje, yerli ve yabancı turistlerin gözde destinasyonu Karasu’ya yeni bir cazibe merkezi kazandıracak.

Proje kapsamında yürüyüş ve dinlenme alanları, bisiklet yolları, oturma grupları, gölgelikler, balık tutma platformları, modern aydınlatmalar ve kapsamlı peyzaj düzenlemeleri yer alıyor.

Karasu Belediyesi’nin balık tutma platformları da projeye dahil edildi.

Zemin imalatları ve peyzaj çalışmalarında son aşamaya gelinirken, aydınlatma sistemleri ve kent mobilyalarının montajı tamamlanmak üzere. Karasu’nun turizm potansiyelini artıracak bu modern sahil donatı alanı, vatandaşların keyifli vakit geçirebileceği bir yaşam merkezi olarak yakında hizmete açılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, projeyle Karasu’nun yeşil ve mavinin buluştuğu eşsiz güzelliklerini daha erişilebilir ve çekici hale getirmeyi hedefliyor.