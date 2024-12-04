Bursa'da Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, 'Erişilebilirlik Haritası', 'Engelsiz Yaşam Merkezi' ve 'Mobil Uygulama' gibi projelerle Mudanya’da herkes için eşit bir yaşam hedeflediklerini belirterek “Engelsiz Mudanya” vizyonunu açıkladı.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi, Mudanya Kent Konseyi ve Bursa Engelliler Federasyonu işbirliğiyle düzenlene farkındalık etkinliğinde konuşan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, kapsayıcı ve erişilebilir bir yaşam için atılacak somut adımları kamuoyuyla paylaştı.



MUDAŞ Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen etkinliğe, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Belediye Başkan Yardımcısı Baran Güneş, Belediye Meclis Üyeleri, engelli dernek temsilcileri, engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, engellerin sadece zihinlerde olduğunu, gerçek değişimin ise sevgi, empati ve dayanışmayla geleceğine inandığını söyledi.

Herkese eşit, erişilebilir ve engelsiz bir yaşam alanı sunma hedefiyle yapacakları çalışmalardan bahseden Dalgıç, ilçede engelli vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için Erişilebilirlik Haritası hazırlığı içerisinde olduğunu kaydetti. Engelli vatandaşların sosyal hayatın içinde daha fazla yer alabilmesi adına Engelsiz Yaşam Merkezi kuracaklarını duyuran Başkan Dalgıç, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin hiçbir engel tanımadan eğlenebileceği engelsiz park ve oyun alanları inşa edeceğiz. Engelli vatandaşlarımızın denize rahatça ulaşabilmeleri için Mudanya sahilinde özel bir dinlenme ve oyun alanı yapacağız. Engelli vatandaşlarımızın kolayca hizmet alabileceği veya acil durumlarda hızlıca ulaşabileceği Engelsiz Mudanya adlı mobil uygulama hazırlıyoruz. Görme engelli vatandaşlarımızın da Mudanya’nın tarihi ve turistik alanlarını tanıyabileceği bir sesli rehber projesi başlatıyoruz. Böylelikle turizmdeki iddiamız da engel tanımayacak" diye konuştu.

Mudanya Belediyesi Engelliler Birimi Sorumlusu Betül Çelik ise, düzenlenen etkinliklerin engelli bireylerin seslerini duyurması ve toplumda daha iyi anlaşılmaları için önemli bir fırsat olduğunu kaydetti. Engellilerin yaşadığı sorunlar ile engelli bireylerin ve ailelerinin maruz kaldığı eylemler konusunda sunum yapan Kestel Devlet Hastanesi’nde görevli Uzman Klinik Psikolog Emine İnan, bazı engellilerin toplum tarafından yargılanmamak için engellerini gizlediğini vurguladı.

Engellileri yapamadıkları ile değil, başarıları ile fark edilmesi gerektiğini dile getiren Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi Genel Sekreteri, Türk Sakatlar Derneği Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Akıncıoğlu ise, temsil noktasında eksik durumda olduklarını belirterek ,"Kendimizi ifade edemiyoruz. Mücadele etmemiz ve sesimizi duyurmak zorundayız” dedi. Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi olarak yaptıkları çalışmalardan da bahseden Akıncıoğlu, engelli bireylerin ayrıcalık değil, eşitlik ve insanca yaşam hakkı istediklerine vurgu yaptı.

Öte yandan farkındalık etkinliğinde seramik atölyesinde engelli bireyler ve aileleri, eğitmen Muhterem Erdoğmuş eşliğinde kupa ve bardak yapımı atölyesine katılarak yaratıcılıklarını sergiledi. Programda Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası ise etkinliğe neşe katarak, katılımcılara keyifli anlar yaşattı.