Özdemir, 2024 yılı için meclis onayıyla belediyeye 1 milyar lira bağış aldıklarını, 2025 yılı bütçesi için ise 1,5 milyar lira bağış alacaklarını açıkladı.

Başkan Özdemir, imardan sosyal yardımlara, çevre düzenlemelerinden kültür-sanata kadar birçok konuya değindi. Özdemir, Nilüfer'deki kaçak yapıların yıkıldığını ve imar çalışmalarının dikkatle sürdürüldüğünü vurguladı. İmar sorunlarına çözüm getirme çabalarının sürdüğünü belirten Özdemir, göreve başladıktan sonra imar hakları konusunda hiçbir sorunun kalmadığını, Nilüfer halkının da bu düzenlemeleri kabul ettiğini ifade etti.

Başkan Özdemir, "Geçmişte sorunlu yapılar vardı, onlara belirli planlar çizdik ve bu planlar doğrultusunda ilerliyoruz. Geçmişin hatalarını kapatıp ileriye bakmamız gerekiyor. Yanlışlar yapılmış, ama artık bu hataları geride bırakmalıyız" dedi. Ayrıca, geçmiş hataların bedelinin ödeneceğini belirten Özdemir, sürekli geçmişte yaşamanın ilerlemeyi engelleyeceğini vurguladı ve "Dikiz aynasına bakarak ileriye gidemezsiniz. Ara sıra geriye bakmak gerekir ama sürekli orada yaşamak, geleceği görmemizi engeller" diye konuştu.