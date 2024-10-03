

Ehliyet değiştirme süresinin ne zaman biteceği yıl sonuna doğru gündemdeki yerini alırken, Bursa İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü yaptığı paylaşımla son gün yaşanacak yoğunluğu önlemeye çalıştı. Eski tip ehliyetini yeni ehliyetle değiştirmesi gereken sürücülerin 31 Aralık 2024 tarihini beklememesi gerektiğini belirten Bursa İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, şu paylaşımda bulundu;

"1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin 31 Aralık 2024 tarihine kadar yenilenmesi gerekmektedir. Tüm nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilebilecek sürücü belgesi başvurusu için sürücü sağlık raporu, son 6 ayda çekilmiş biyometrik fotoğraf ve 15 lira yenileme ücreti istenmektedir. Bu tarihten sonra eski sürücü belgelerinin geçersiz olacağı, sürücü belgesi harç ücreti, değerli kağıt bedeli ve vakıf payı bedelinin tam yatırılması gerekecektir. 31 Aralık 2024 tarihinden itibaren eski sürücü belgeleri geçersiz hale gelecektir."

Bursa İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü yaptığı diğer bir paylaşımda ise, nüfus cüzdanı kullananlara seslendi;

"Kimlik kartı sahibi olmak çok kolay. 130 lira kimlik kartı başvuru ücretini vergi dairesi müdürlüklerine, ptt şubelerine, anlaşmalı bankalara veya dijital olarak vergi dairesine, anlaşmalı bankaların internet şubelerine yatırabilirsiniz. Son 6 ayda çekilmiş biyometrik fotoğraf ve randevuyu aldıktan sonra yeni kimliğinizi almak için nüfus müdürlüğüne başvurarak alabilirsiniz."

Kaynak: İHA