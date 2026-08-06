Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki bir otomobilin aniden yola çıkan yaban domuzuna çarpması sonucu araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

Olay akşam saatlerinde Orhangazi-İznik Güney yolu Sölöz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre seyir halindeki bir otomobilin önüne domuz fırladı. Araç hızla yola çıkan domuza çarptı. Sürücü fren yapmasına rağmen domuza çarpmaktan kurtulamadı. Olay sonrasında otomobilin çarptığı domuz telef olurken, araçta da büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Otomobilin domuza çarptığı an araç kamerasına an be an yansıdı.