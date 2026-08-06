Kaza, Bülbüller Caddesi ile Akpınar Caddesi'nin kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mithat K. (62) yönetimindeki 16 ABH 449 plakalı otomobil ile Mehmet G. (52) idaresindeki 16 AVD 148 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet devrilirken, sürücü Mehmet G. yola savrularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile polis sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenini belirlemek için olay yerinde inceleme başlatırken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.