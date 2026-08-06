Nilüfer Belediyesi tarafından mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde belirleyip çözüm üretmek amacıyla hayata geçirilen "Şadi Başkan'la Akşam Çayı" buluşmaları, sıcak hava koşullarına rağmen vatandaşların yoğun katılımıyla devam ediyor. Daha önce Odunluk, İhsaniye ve Beşevler mahallelerinde gerçekleştirilen etkinliğin son adresi Esentepe Mahallesi oldu.

Eğridere Parkı'nda düzenlenen programa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir'in yanı sıra belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ile Esentepe Mahalle Muhtarı Nermin Sütoğlu katıldı. Etkinlik alanında kurulan stantları ve atölye çalışmalarını gezen Başkan Şadi Özdemir, vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

Programın açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, sorunların yerinde tespit edilerek çözüme kavuşturulması açısından mahalle ziyaretlerinin önemine dikkat çekti. Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer'i ortak akılla yönetme hedefini sürdürdüklerini dile getirdi.

"Yerleri temizleyerek temiz kalamayız"

Bütçeyi verimli değerlendirmek adına daha düşük maliyetle daha fazla hizmet üretmek zorunda olduklarını belirten Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer'in sosyoekonomik gelişmişlik bakımından Türkiye'de 5'inci sırada yer aldığını hatırlattı. Böylesine gelişmiş bir ilçede çevre bilincinin daha güçlü olması gerektiğini ifade eden Başkan Şadi Özdemir, "Yeri kirletmeyi Nilüferlilere yakıştıramıyorum. Yerleri temizleyerek, temiz kalamayız. Nilüferli doğaya, çevreye, insana ve hayvana saygılıdır. Hepinizden ricam, bu bilinci komşularınızla da paylaşmanız. Kirlettiğinizin bedelini yine siz ödüyorsunuz. Benim cebimden hiçbir şey çıkmıyor. O çalışanların maaşını da ben değil, siz ödüyorsunuz. Bu nedenle hepimizin aynı bilinç ve kültürle hareket etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Program boyunca vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Şadi Özdemir, dile getirilen sorunların çözümü için gerekli çalışmaların başlatıldığını söyledi. Etkinlik, Esentepe Mahalle Muhtarı Nermin Sütoğlu'na teşekkür edilmesi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.