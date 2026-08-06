Yaklaşık 6 milyon emekliyi ilgilendiren düzenleme kapsamında, en düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltildi. Zamlı tutarın yürürlüğe girmesiyle birlikte oluşan maaş farkları da hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.

Fark ödemesinden yalnızca 20 bin lira maaş alan emekliler yararlanmayacak. Aylığı 20 bin lira ile 23 bin 552 lira arasında bulunan emeklilere de yeni taban aylığa tamamlanacak şekilde eksik kalan tutar ödenecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, emekli maaşı farkları 7 Ağustos 2026 Cuma günü itibarıyla hesaplara aktarılacak. Emekliler, yatırılan fark tutarlarını banka ve PTT hesapları üzerinden çekebilecek.