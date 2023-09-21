Bursa'da Osmangazi Belediyesi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (BAREM) bünyesinde hizmet veren Alzheimer Bakım Merkezi (ALBAM)’ndeki yaşlılar, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nde düzenlenen etkinlikte keyifli vakit geçirdi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi dünya standartlarında hizmet veren (BAREM) Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde Alzheimer hastaları ve engellilere bakım hizmeti sunuyor.

Türkiye’ye örnek sosyal belediyecilik projesi olan BAREM’de bakım hizmeti alan Alzheimer hastalarının özel günüunutulmadı. Dünya Alzheimer Hastaları Günü’nde belediye bünyesinde hizmet veren Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi’nde çalışmalarını sürdüren Kadim Musiki Derneği üyeleri tarafından konser verildi. Verilen konserde Alzheimer hastaları gönüllerince eğlenip bol bol oynadı.

BAREM’de düzenlenen etkinliğe Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Binbaşı, Alzheimer hastaları ve aileleri katıldı. Ayrıca BAREM personeline Prof. Dr. Mustafa Bakar tarafından Alzheimer hastalığı ve hasta yaklaşımları konulu eğitim verildi.

Anlamlı bir etkinlikte merkezdeki yaşlılarla bir arada olmaktan büyük keyif aldığını ifade eden Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Binbaşı, “Dünya Alzheimer Günü’nde farkındalık için buradayız. Bu sinsi hastalık büyüklerimizi bizden uzaklaştırıyor. Bu hastalığın erken teşhisle ilerlemesi önlenebiliyor. Zihin jimnastikleri ve beslenme programlarıyla bu hastalığın önüne geçebilmek mümkün, Osmangazi Belediyesi olarak BAREM gibi vizyon projede hastalarımızın bakımını yapıyoruz. Hastalarımızın her zaman destekçisi ve duacısıyız” dedi.

Hastalar ve aileleri de böylesine güzel bir merkezi hizmete sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti.