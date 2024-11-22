Bursa'da Osmangazi Belediyesi, ‘yılın aydını’ olarak seçtiği Hasan Ali Yücel anısına ‘Cumhuriyet Eğitim Kültür ve Sanatta Hasan Ali Yücel’den Günümüze İletiler Sempozyumu’ düzenledi. Sempozyumda, Hasan Ali Yücel, bütün yönleriyle ele alındı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, 2024 yılını adadığı Hasan Ali Yücel anısına düzenlediği etkinliklere bir yenisini daha ekledi.

Yıl boyunca gerçekleştirdiği birbirinden önemli etkinlikler ve adına açtığı kütüphane ile Milli Eğitim eski Bakanı ve Köy Enstitüleri’nin kurucusu Hasan Ali Yücel daha yaygın biçimde tanınmasını sağlayan Osmangazi Belediyesi, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde düzenlediği sempozyum ile Hasan Ali Yücel’i bütün yönleriyle ele aldı. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gerçekleştirilen Hasan Ali Yücel’den Günümüze İletiler Sempozyumu, Yeni Kuşak Köy Enstitüler Derneği Bursa Şubesi Hasan Ali Yücel Mandolin Orkestrası’nın müzik dinletisi ile başladı. Şef Dilek Sevültekin Görgülü yönetimindeki orkestra tarafından seslendirilen eserler katılımcılar tarafından ilgiyle dinlenirken, orkestra üyelerinin yaptığı zeybek dansı da beğeni topladı.

Birbirinden değerli akademisyenler, gazeteciler ve geçmiş dönem milletvekillerinin konuşmacı olarak yer aldığı Cumhuriyet Eğitim Kültür ve Sanatta Hasan Ali Yücel’den Günümüze İletiler Sempozyumu’nun açılış konuşmasını Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir yaptı.

Hasan Ali Yücel, yalnızca bir eğitimci ve kültür insanı değil, aynı zamanda Cumhuriyet’in modernleşme yolunda gösterdiği kararlı adımlarla bizlere her zaman rehber olmuştur, diyerek sözlerine başlayan Esendemir, “Bugün, onun mirasını yaşatmak, bu topraklarda eğitim ve kültür alanındaki devrimci çalışmalarını hatırlamak, bizlere büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Bu sorumluluğu yerine getirebilmek adına çok önemli adımlar attık. İlk olarak, Hasan Ali Yücel adına bir kütüphane açtık. Bu kütüphane, onun eğitimdeki katkılarını simgeleyen bir mekan olmanın ötesinde, gençlerimize okumayı, düşünmeyi ve öğrenmeyi aşılamak için bir merkez olacaktır” diye konuştu.

Hasan Ali Yücel’in kültürel mirasını pekiştirmek amacıyla söyleşi düzenlediklerini, çeşitli sergiler ile O’nun sanat ve kültür anlayışını bugüne taşıdıklarını belirten Esendemir, “Ancak en gurur verici anlarımızdan biri, öykü yarışmamıza gösterilen ilgi oldu. 7 farklı ülkeden ve ülkemizden 500'ün üzerinde katılımcı başvurdu. Bu katılım, Hasan Ali Yücel’in ilham verici mirasının ne denli derin olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Ve en önemli anlardan biri olarak, Hasan Ali Yücel’in doğum günü olan 17 Aralık’ta ödül törenimizi gerçekleştireceğiz. O ödüller, yalnızca birer madalya ya da plaket değil, aynı zamanda Hasan Ali Yücel’in azimle savunduğu değerlerin birer hatırlatıcısı olacaktır. Bugün burada başlattığımız bu anlamlı etkinliklerin, eğitimdeki yenilikçi ve yaratıcı fikirlerin filizlenmesine, kültürün ve sanatın daha geniş kitlelere ulaşmasına olanak sağlamasını diliyorum. Hep birlikte, Hasan Ali Yücel’in mirasını daha da yücelterek, geleceğin aydınlık yollarını inşa edeceğiz” dedi.

“BU AYDINLIK YOLDA HEP BİRLİKTEYİZ”

Devrimin ‘Düşünce ve Eylen Öncüsü’ olarak Hasan Ali Yücel oturumu öncesi konuşan, Doç Dr. Betül Batır, “Atatürk'ün izinde Atatürkçülüğü benimsemiş, anlamış ve özümsemiş bir eğitimci, öğretmen, fikir insanı, entelektüel Hasan Ali Yücel. Hasan Ali Yücel adına ve anısına Cumhuriyet, eğitim, kültür, sanat ve edebiyat alanlarında günümüze uzanan bilgilerin konuşulacağı bir sempozyum düzenleme fırsatını bizlere sunan Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür ediyorum. Davetimizi kabul etme teveccühünde bulunan bilgi birikimlerini paylaşmak üzere Bursa’mıza gelen, sempozyuma bildirileriyle destek verecek tüm kıymetli bilim insanlarına ve hocalarıma da teşekkürlerimi sunuyorum. Bu aydınlık yolda hep birlikte olmaktan mutluyuz. Akıl, kalem, yazı, kitap ve aydınlık birlikteliğimiz daim olsun” ifadelerini kullandı.

Açılış oturumu öncesi konuşma yapan isimlerden biri olan Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Kurucu Genel Başkanı Prof. Dr. Kemal Kocabaş da, YKKD olarak yaptıkları faaliyetleri anlattığı slayt gösterisi eşliğinde yaptığı konuşmada, “Osmangazi Belediyesi, Hasan Ali Yücel’i yılın aydını olarak seçmiş. Hasan Ali Yücel’i daha iyi anlamak, ne kadar önemli bir şahsiyet olduğunu anlatmak ve ne kadar değerli olduğunu göstermek adına çok isabetli bir karar olmuş” dedi.

Konferansın önemli konuklarından biri olan Hasan Ali Yücel’in torunu Prof. Dr. Güzel Yücel Gıer ise, “Hasan Ali Yücel’i yılın aydını olarak seçtikleri için Osmangazi Belediyesi’ne çok teşekkür ederim. Hasan Ali Yücel etkinliklerine, adını verdikleri kütüphaneyi hizmete açarak başlamaları, ardından fotoğraf sergisi ve sempozyum gibi etkinlikler düzenlemeleri çok değerli. Hasan Ali Yücel’in amacı, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki kültür reformunu, Anadolu'da Rönesans'ı başlatmaktı. Dünya'daki başka yaşamları ve kültürleri tanıyarak ancak kendimizi tanıyabiliriz. Bugün düzenlediğimiz sempozyumda Hasan Ali Yücel’in eğitime, edebiyata ve sanata dair bakışını değerlendireceğiz” diye konuştu.

Rahatsızlığından dolayı konferansa katılamayan Hasan Ali Yücel’in bir diğer torunu Ali Eronat da gönderdiği videolu mesajda, düzenlenen konferansın kendileri için önemini ifade ederek Osmangazi Belediyesi’ne teşekkürlerini sundu. Sempozyum sonunda tüm katılımcılara teşekkür belgesi takdim edildi.