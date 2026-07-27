BUSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında, Akpınar ve Hamitler mahallelerinin bazı bölgelerinde saat 09.00 ile 16.00 arasında su kesintisi yapılacak.

Kesintiden Akpınar Mahallesi’nde Sanayi Caddesi (Mudanya Yolu), Asker Sokak, 1. Acar Sokak, 1. Akpınar Sokak, Hâkimiyet Caddesi ve Armağan Caddesi çevresi ile Emek Spor Tesisleri ve Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi civarı etkilenecek.

Hamitler Mahallesi’nde ise Hâkimiyet Caddesi, Kavaklı Caddesi, Huzur Caddesi, 3. Nazlı Sokak, 1. Ozan Sokak, Dicle Sokak, Hamidiye Caddesi ve 3. Dumlupınar Caddesi arasında kalan cadde ve sokaklarda kesinti uygulanacak.