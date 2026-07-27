Bursa Büyükşehir Belediyesi, İnegöl ilçesinde bulunan Katı Atık Düzenli Depolama Alanı’ndaki çalışmaların teknik açıdan denetlenmesi amacıyla yeni bir hizmet alımı gerçekleştirecek.

İhale kapsamında, 2. Lot İkmal İnşaatı süresince kontrollük faaliyetleri yürütülecek ve projeye teknik danışmanlık desteği sağlanacak. Çalışmaların, çevre yatırımlarının mevzuata ve belirlenen teknik standartlara uygun şekilde tamamlanmasına katkı sunması hedefleniyor.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulüyle yapılacak süreç, Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden yürütülecek.

Çalışmalar Yeniyörük Mahallesi’nde yapılacak

İhale ilanında yer alan bilgilere göre hizmet, İnegöl ilçesi Yeniyörük Mahallesi Körkuyu Mevkii’nde bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi İnegöl Katı Atık Düzenli Depolama Alanı’nda gerçekleştirilecek.

İhaleyi kazanan firma, devam eden ikmal inşaatının teknik kontrollerinden sorumlu olacak. Firma aynı zamanda yapım sürecinde ihtiyaç duyulan mühendislik ve danışmanlık hizmetlerini de yerine getirecek.

İhale 19 Ağustos’ta gerçekleştirilecek

İhale, 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 10.00’da Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası’ndaki Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapılacak.

İhaleye katılmak isteyen firmalar, tekliflerini yalnızca EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlayabilecek. Tekliflerin e-imza ile sisteme yüklenmesi gerekirken, ihale dokümanlarının indirilebilmesi için de EKAP kaydının bulunması zorunlu olacak.

Hizmet 240 takvim günü sürecek

Sözleşmenin imzalanmasının ardından yüklenici firmaya çalışmalara başlaması için 10 günlük süre tanınacak. İşe başlama tarihinden itibaren hizmet süresi 240 takvim günü olacak.

Bu süre boyunca yüklenici firma, inşaat çalışmalarının teknik şartnameye, ilgili mevzuata ve proje kriterlerine uygun biçimde ilerleyip ilerlemediğini denetleyecek.

Firmalardan iş deneyimi belgesi istenecek

İhaleye katılacak firmaların mesleki ve teknik yeterlilik şartlarını karşılaması gerekecek. Buna göre isteklilerden, son 15 yıl içerisinde tamamlanan benzer kontrollük veya danışmanlık işlerine ait deneyim belgeleri talep edilecek.

Sunulacak iş deneyim belgesi tutarının, teklif edilen bedelin en az yüzde 50’sine karşılık gelmesi şartı aranacak.

Katı atık depolama alanlarının denetlenmesine yönelik hizmetler benzer iş olarak kabul edilecek. Bunun yanında baraj, gölet, regülatör, arıtma tesisi, içme suyu ve atık su altyapıları, kolektör, isale hattı ve taşkın kontrol tesisi gibi mühendislik yapılarının denetimi de eşdeğer iş kapsamında değerlendirilecek.

En avantajlı teklif fiyat üzerinden belirlenecek

İhale sonucunda ekonomik açıdan en uygun teklif yalnızca fiyat kriterine göre tespit edilecek. İhaleye katılacak firmaların, teklif bedelinin en az yüzde 3’ü oranında geçici teminat sunması gerekecek.

İhale kapsamında elektronik eksiltme yapılmayacak ve konsorsiyum şeklinde sunulan teklifler kabul edilmeyecek. Firmaların teklifleri, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günü geçerli olacak.

Sınır değerin altında kaldığı belirlenen teklifler ise açıklama istenmeden değerlendirme dışı bırakılacak.

Kontrollük ve danışmanlık hizmetinin tamamlanmasıyla birlikte İnegöl Katı Atık Düzenli Depolama Alanı’ndaki ikmal inşaatının güvenli, düzenli ve teknik standartlara uygun şekilde sürdürülmesi amaçlanıyor. İhalenin, Bursa’nın katı atık yönetimi altyapısının geliştirilmesine yönelik yatırımlardan biri olması bekleniyor.