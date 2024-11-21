Osmangazi Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde kadınlarla dayanışma adına Yenişehir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki kadın hükümlüler için yönelik konser düzenleyecek.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde Yenişehir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda düzenleyeceği ‘Yalnız Değilsin’ konseri ile ‘Şiddete Göz Yumma’ diyerek toplumun tüm bireylerini şiddetin karşısında durmaya davet edecek. Konserde Osmangazi Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu üyeleri, sahne alacak. Söylenecek şarkılar ile kadın hükümlülere hem moral verilecek hem de keyifli vakit geçirmeleri sağlanacak. Anneleriyle birlikte kalan çocuklara ise Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın tarafından gönderilen oyuncak ve boyama kitapları hediye edilecek. Ayrıca Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan hijyen kitleri kadın hükümlülere dağıtılacak.

Kaynak: igf