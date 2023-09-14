Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla bir huzur uygulaması gerçekleştirdi. Bu operasyon kapsamında, çok sayıda kişi sorgulanırken, eğlence mekanları da titizlikle denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından koordine edilen bu operasyonu il genelinde başarıyla icra etti. Denetimler sırasında umuma açık mekanlar detaylı bir şekilde incelenirken, 280 araç sürücüsü de gözden geçirildi. Yapılan kontroller sonucunda, 3 işyerinde tütün ürünlerinin zararlarını önlemeye yönelik kanun ihlali tespit edildi. Ayrıca bir işyerinin tabelası ile ruhsat ismi arasında farklılık bulunurken, 2 işyerinde çalışan 4 kişinin SGK kaydı eksik çıktı. Bunun yanı sıra bir işyerinin canlı müzik belgesinin eksik olduğu belirlendi ve gerekli yasal işlemler başlatıldı. Ayrıca 18 araç sürücüsüne toplamda 44 bin lira para cezası uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü, yaptığı açıklamada, bu tür uygulamaların vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla gerçekleştirildiğini vurgularken, benzer operasyonların gelecekte de devam edeceğini belirtti.