Kira Öder Gibi Ev Sahibi Olmak İsteyene Alternatif Bank’tan %1,24’den Başlayan Faizlerle Konut Kredisi

Alternatif Bank ev sahibi olmak isteyenlere desteğe devam ediyor.

Hemen en yakın Alternatif Bank Şubesine uğrayın, %1,24’den başlayan faiz oranları ile Alternatif Bank İndirimli Konut Kredisi ile yeni evinize mutlulukla taşının.

Ürünün Özellikleri

Kredinin vadesi 3-120 aydır. Yeni Konut Alımı için İndirimli Konut Kredisi faiz oranlarından yararlanmak isteyen müşteriler, aşağıda yer alan Mutluluk Paketi’ndeki ürünlerin tamamını kullanmalıdır.

Mutluluk Paketi:

1. KMH Başvurusu2. Alternatif Bank Bonus Kredi Kart Başvurusu3. 2 Adet Otomatik Ödeme Talimatı4. Mutlu Para Hesabı Tanımı

Kredi Tutarı Toplam Ödeme Tutarı Faiz Oranı Vade Dosya Masrafları* Diğer Masraflar** Taksit Tutarı Aylık Maliyet Oranı Yıllık Maliyet Oranı (YMO)*** 50.000 TL 71.181% 1,24% 60 1.000 TL 1.180 TL 1.186,35 TL 1,41% 16.92%

Banka, kredi ürününün koşullarını değiştirme ve ürünü istediği zaman sonlandırma hakkını saklı tutar.

*Dosya masrafı kredi tutarının %1.5’i olup, en az 1.000 TL’tir.

**Diğer Masraflar 100 TL tutarında 1 Yıllık Dask, 180 TL tutarında 1 Yıllık Konut Sigortası, 50 TL tutarında Yıllık Yenilemeli Kredili Hayat Sigortası primleri ile 500 TL ekspertiz ve 350 TL – İst.içi ipotek tahsis ücretlerinden oluşmaktadır.

***Yıllık Maliyet Oranı (YMO) hesaplamasında dosya masrafı ve diğer masraflar kullanılmıştır. Hayat Sigortası primi, kredi tutarı, çalışma şekli, yaş ve cinsiyete göre, diğer sigortaların primleri ise, m2, bina bedeli ve konumuna göre değişiklik göstermektedir.

Aşağıda yer alan belgeler ile şubelerimize başvurabilirsiniz;

Kimlik Belgesi (aşağıdaki dokümanlardan biri gerekmektedir.)Nüfus CüzdanıEhliyetPasaport2. El Araçlarda Ruhsat FotokopisiGelir Belgesi (aşağıdaki dokümanlardan biri gerekmektedir.)Maaş BordrosuMaaş yazısı (Şirket yetkililerinin imza sirküleri ile beraber)Serbest meslek sahipleri için son vergi levhasının fotokopisiKira geliri varsa tapu ve kira kontratı fotokopisiEmekliler için maaş cüzdanlarının fotokopisiAdres Teyit Edici Belge (aşağıdaki dokümanlardan biri gerekmektedir.)İkametgah BelgesiSon 3 aya ait bir fatura