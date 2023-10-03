Bursa Yıldırım’da polisin yapmış olduğu uygulamada 858 kişi sorgulanırken, araması bulunan 4 şahıs gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Asayiş, Çevik Kuvvet, TEM, KOM, Güvenlik Şube Müdürlükleri ile Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerinin katılımıyla, Bursa Yıldırım ilçesi Teleferik-Emir Sultan bölgelerinde narkotik, hırsızlık, uygunsuz şahıslar ve asayiş suçlara yönelik yapılan hareketli uygulamalarda 858 şahsın UYAP sorgulaması yapıldı. Üzerlerinde bir miktar uyuşturucu madde bulunan ve çeşitli suçlardan aranmaları olan 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca yapılan uygulamada 37 işyeri kontrol edilerek bir işyerine 5207 Sayılı Kanuna Muhalefetten işlem yapıldı.