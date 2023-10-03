Bursa Yıldırım’da polisin yapmış olduğu uygulamada 858 kişi sorgulanırken, araması bulunan 4 şahıs gözaltına alındı.

Önündeki araca çarpmamak için direksiyonu çevirince olanlar oldu Önündeki araca çarpmamak için direksiyonu çevirince olanlar oldu

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Asayiş, Çevik Kuvvet, TEM, KOM, Güvenlik Şube Müdürlükleri ile Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerinin katılımıyla, Bursa Yıldırım ilçesi Teleferik-Emir Sultan bölgelerinde narkotik, hırsızlık, uygunsuz şahıslar ve asayiş suçlara yönelik yapılan hareketli uygulamalarda 858 şahsın UYAP sorgulaması yapıldı. Üzerlerinde bir miktar uyuşturucu madde bulunan ve çeşitli suçlardan aranmaları olan 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca yapılan uygulamada 37 işyeri kontrol edilerek bir işyerine 5207 Sayılı Kanuna Muhalefetten işlem yapıldı.