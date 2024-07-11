Bursa Büyükşehir Belediyesi, yüksek kalite göstergesi olan ‘Mavi Bayrak’a sahip olan İznik İnciraltı Halk Plajı ve Karacabey Kurşunlu Halk Plajı’nda gerekli kriterleri yerine getirerek bayrağın tekrar göndere çekilmesini sağladı.

Bursa’nın sahil kenti kimliğini öne çıkarmak için Mudanya, Gemlik ve Karacabey sınırlarındaki 115 kilometre deniz kıyısı ile İznik ve Uluabat’taki 162 kilometre göl kıyısında çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, hizmet kalitesini çifte ‘Mavi Bayrak’la tescillemiş oldu. Su kalitesinden can güvenliğine, engelli erişim imkanlarından temizliğe kadar 33 farklı kriteri yerine getirerek Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’ndan İznik İnciraltı Halk Plajı ve Karacabey Kurşunlu Halk Plajı için Mavi Bayrak alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, hizmet kalitesini sürdürerek bayrakların gönderde kalmasını sağladı. Mavi Bayraklar, her iki plajda da düzenlenen törenle göndere çekildi. İznik İnciraltı Plajı’ndaki törene ise Park ve Bahçeler Daire Başkanı Hakan Tanrıöver, Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürü Süleyman Dede, Büyükşehir Belediyesi personeli ve vatandaşlar katıldı.

İznik’in tarihi yapısıyla, turizm potansiyeliyle büyük önem sahip olduğunu belirten Hakan Tanrıöver, Karacabey Kurşunluk ve İznik İnciraltı Halk Plajı’nda 33 farklı kriteri tekrar yerine getirerek Mavi Bayrağı göndere çektiklerini söyledi. Mavi Bayrağın kalitenin sembolü olduğunu hatırlatan Tanrıöver, “Önümüzdeki günlerde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in de katılacağı bir törenle Karacabey Malkara Plajı’nda da Mavi Bayrağı göndere çekeceğiz. Bursa’daki Mavi Bayrak sayısını böylece üçe çıkartmış olacağız. Bursa’da 24 tane halk plajı bulunuyor. Yeşil Bursa’ya Mavi Bursa’yı da katmak için çalışıyoruz. Yaklaşık 140 personel, 43 araçla hem deniz içinde hem de deniz dışında temizlik çalışmaları yürütüyoruz. Bursalıların güzel bir yaz geçirmesini temenni ediyoruz” dedi.