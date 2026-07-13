Olay, Kemalpaşa Mahallesi Ilıca Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanın kömürlüğünden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine İnegöl İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, kömürlükte çıkan yangına müdahale ederek alevlerin apartmanın diğer bölümlerine sıçramasını önledi.

Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Kömürlükte maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.