Bursa'nın İnegöl ilçesinde Fevziye ve Elmaçayır bölgesinde yapılması planlanan doğal kaynak suyu ve doğal mineralli su üretimine yönelik sondaj çalışması, bölge mahallelerini temsil eden köy derneklerini bir araya getirdi.

Fevziye Gürcü Köy Mahallesi Güzelleştirme, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (FEVDER) öncülüğünde hazırlanan ortak dilekçe, Bursa Valiliği'ne teslim edildi. Başvuruda, planlanan sondaj faaliyetinin bölgedeki yeraltı su kaynaklarına olası etkilerinin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi talep edildi.

FEVDER Başkanı Mehmet Aydın, köy dernekleri adına yaptığı açıklamada, söz konusu projenin yalnızca Fevziye ve Elmaçayır mahallelerini değil; Çaylıca, Turgutalp, Süle, Paşaören, Kayapınar, Doğanyurdu, Cerrah, Çeltikçi ve çevredeki diğer mahallelerin de ortak su kaynaklarını yakından ilgilendirdiğini söyledi.

Aydın, İnegöl'ün içme suyu rezervlerini besleyen doğal su havzalarının korunmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, iklim değişikliğinin etkilerinin her geçen gün daha fazla hissedildiği bir dönemde yeraltı su rezervlerine yönelik ticari amaçlı sondaj çalışmalarının çok hassas şekilde ele alınması gerektiğini ifade etti.

Hazırlanan ortak dilekçede, bölgenin su kaynaklarının gelecek nesiller için korunmasının öncelikli olduğu vurgulanırken, ilgili kurumların çevresel etkileri titizlikle incelemesi ve kamu yararını gözeten bir değerlendirme yapması talep edildi.

Köy dernekleri, sürecin takipçisi olacaklarını belirterek, İnegöl'ün içme suyu kaynaklarının korunması adına gerekli tüm hukuki ve idari girişimleri sürdüreceklerini ifade etti.