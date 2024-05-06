Sağlık Bakanlığı tarafından 2015 yılından beri uygulanan program için gerekli standartları yerine getiren Bursa Şehir Hastanesi ’Anne dostu hastane’ unvanı almaya hak kazandı.

Mahremiyete dayalı tek kişilik doğum ünitelerinin oluşturulmasını esas alan ve anne adaylarının güvenli, kaliteli doğum hizmetine ulaşmalarını hedefleyen ’Anne dostu hastane’ programı için belirlenen kriterleri yerine getiren Bursa Şehir Hastanesi, İnegöl Devlet Hastanesi, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi ve Gemlik Devlet Hastanesi’nden sonra Bursa’nın 4. ’Anne dostu hastane’ unvanına sahip oldu.

Bursa Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Emine Büküm, güvenli ve kaliteli gebelik süreci geçirme ile doğum hizmeti almanın bütün anne adaylarının hakkı olduğunu belirtti. Bursa Şehir Hastanesi’nde doğum hizmeti anne ve bebek odaklı verildiğinin altını çizen Op. Dr. Büküm, “Mahremiyete dayalı tek kişilik odalarımız ile gebelerin kendilerini rahat, konforlu bir ortamda hissedebilmeleri sağlanmaktadır. “Anne dostu hastane’’ unvanı çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür ederim’’ dedi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Çetin, Bursa Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Emine Büküm’e ’Anne dostu hastane’ unvanı belgesini teslim etti.