Örnek No:55*

T.C.

BURSA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/303 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/303 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Osmangazi İlçesi Çiftehavuzlar Mahallesi 1452 Ada 11 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Arsa" olan 94,00 m2 yüzölçümündeki taşınmaz Çiftehavuzlar Mahallesi 1. Atmaca Sokak No:13 Osmangazi/BURSA adresindedir. Parsel üzerindeki bina Zemin Kat + 2 Normal Kat olmak üzere 3 kattan oluşmakta olup bina betonarme kargir sistemlidir. Binada asansör yoktur. Binanın Zemin Katındaki meskendeki 3 oda mevcuttur. Zemin Katın inşaat alanı 70,00 m2 dir. Binanın 1. Normal Katındaki meskendeki 3 oda mevcuttur. 2 adet balkon bulunmaktadır.1. Normal Katın inşaat alanı 75,00 m2 dir. Binanın 2. Normal Katındaki meskendeki 3 oda mevcuttur. 2 adet balkon bulunmaktadır. 2. Normal Katın inşaat alanı 80,00 m2 dir. Taşınmaza özel araçlar ve taşınmaza yakın konumda olan toplu taşıma araçları ile ulaşım sağlanmaktadır. Her türlü belediye hizmetinden faydalanan taşınmazın bulunduğu yerde elektrik, su, telefon, doğalgaz ve kanalizasyon şebeke sisteminin tesis edildiği belirlenmiştir. Adresi : Bursa İli Osmangazi İlçesi Çiftehavuzlar Mahallesi 1452 Ada 11 Parsel Yüzölçümü : 94,00 m2 İmar Durumu:1/1000 Ölçekli Çiftehavuzlar Fatih Mahalleleri Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında E:1.20, Hmax:9.50m, blok nizam konut alanında kısmende yol alanında kalmaktadır. Kıymeti : 3.657.300,00 TL KDV: %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 11:17 Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2026 - 11:17 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/11/2026 - 11:17 Bitiş Tarih ve Saati : 23/11/2026 - 11:17

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.